Tel Aviv mit riesigem Lego-Turm auf Rekordjagd

Mit einem 36 Meter hohen Lego-Turm will Tel Aviv den Weltrekord brechen. Der bunte Turm aus einer halben Million Lego-Steinen solle an den israelischen Buben Omer Sajag erinnern, der im Alter von acht Jahren an Krebs gestorben war, sagte heute eine Sprecherin der Tel Aviver Stadtverwaltung. „Omer hat immer gerne mit Lego gespielt, und das Projekt ist seinem Andenken gewidmet.“

APA/AFP/Jack Guez

Der Turm auf dem Rabin-Platz vor dem Rathaus im Stadtzentrum ist von mehreren Seiten mit Seilen festgezurrt und soll am Sonntag wieder abgebaut werden. Das Lego-Unternehmen sei nicht an dem Projekt, das nur aus Spenden finanziert wurde, beteiligt gewesen, sagte die Sprecherin. Bei dem Bau geholfen habe das Unternehmen Young Engineers, das jungen Menschen spielerisch unter anderem Grundlagen der Robotik beibringt.