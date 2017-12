Sechs Verletzte durch Schwefeldioxid in Oberösterreich

Nach dem Austritt von Schwefeldioxid in einem Industriebetrieb in Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) haben heute sechs Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Das Unternehmen arbeite bereits an der Schadensbehebung, hieß es.

Mehr dazu in ooe.ORF.at