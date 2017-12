Wiener Schüler an Meningitis gestorben

Ein 17-jähriger Wiener, der in Mödling zur Schule ging, ist an Meningitis verstorben. Der Jugendliche erlag bereits am 11. Dezember in einem Wiener Spital einer Meningokokken-Infektion. Rund um den Fall war laut „Kurier“ auch Kritik lautgeworden, dass nicht alle HTL-Schüler informiert wurden.

