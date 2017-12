Erst Schnee, dann Sonne

Eine Warmfront wird das alte Jahr in Österreich verabschieden. Zu Silvester am Sonntag soll es Prognosen zufolge sternenklaren Himmel und Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius geben. Bis dahin heißt es aber noch ein wenig Geduld haben: Am Donnerstag sorgten heftige Schnee- und Regenfälle in einigen Teilen des Landes noch für zahlreiche Unfälle. Und allzu lange wird das milde Wetter nach Neujahr nicht anhalten.

Lesen Sie mehr …