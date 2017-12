Darts: Suljovic geht im WM-Achtelfinale unter

Für Mensur Suljovic ist der Traum vom erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Darts-WM geplatzt. Der 45-jährige Wiener ging heute im Alexandra Palace in London gegen den Belgier Dimitri Van den Bergh mit 0:4 unter und schied zum dritten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale aus.

Suljovic war schon mit einem negativen Gefühl in die Partie gegangen und blieb dann tatsächlich von Beginn an weit unter seinen Möglichkeiten. „Diesmal hat er ausgelassen“, sagte Van den Bergh und sprach damit die schwache Doppelquote von Suljovic an.

