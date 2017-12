Ski alpin: Shiffrin setzt Siegesserie fort

Mikaela Shiffrin hat ihre Siegesserie eindrucksvoll fortgesetzt. Die 22-jährige US-Amerikanerin gewann heute zum ersten Mal in ihrer Karriere den Slalom in Lienz und damit das dritte Weltcup-Rennen in Folge. Shiffrin lag nach dem ersten Durchgang klar in Führung und verwaltete in der Entscheidung ihren Vorsprung souverän.

Aus ÖSV-Sicht verpasste Bernadette Schild als Vierte ihren zweiten Podestplatz in dieser Saison. Eine starke Leistung zeigte auch Katharina Gallhuber, die ihr bestes Weltcup-Ergebnis einstellte.

