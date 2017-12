Malta: Wind trieb Flugzeug in Gebäude

Auf dem internationalen Flughafen von Malta bei Valletta hat starker Wind ein geparktes Flugzeug in Bewegung gesetzt. Der Privatjet durchschlug einen Zaun und landete mit der Nase in einem Gebäude. Verletzt wurde niemand, es entstand aber großer Sachschaden.

Laut maltesischen Behörden dürfte der Wind die Bremsklötze gelöst haben, sodass sich die Maschine in Bewegung setzte und erst durch die Hausmauer eines Bürogebäudes gestoppt wurde.

Reuters/Darrin Zammit Lupi

Lord Ashcroft offenbar Besitzer

Britische Medien berichten, dass die Maschine vom Typ Dassault Falcon 7X dem Milliardär und ehemaligen Politiker Lord Ashcroft gehören soll. Ashcroft war von 2005 bis 2010 stellvertretender Vorsitzender der britischen Conservative Party und gleichzeitig Großspender der Partei. Er geriet in die Kritik als bekanntwurde, dass er seinen Wohnsitz in Belize hat und für seine Einkünfte keine Steuern in Großbritannien zahlt.

Auch das in Malta verwehte Flugzeug ist in Belize registriert. Offizielle Stellungnahme von Ashcroft gibt es keine. Auf Twitter darauf angesprochen, ob der Jet ihm gehöre, antwortete er mit „Noooooo...“. Der Tweet wurde aber später gelöscht.