Graz auch 2017 Feinstaubhochburg Österreichs

Auch im Jahr 2017 hat Graz wieder den unrühmlichen Titel „Feinstaubhochburg Österreichs“ errungen. Aber nicht nur in Graz, auch in einigen anderen steirischen Gemeinden wurden die Grenzwerte laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) deutlich überschritten.

Hohe Belastung auch in Wien und Linz

In Wien wurde der erlaubte Wert an einer Messstation heuer bereits an 23 Tagen übertroffen, im Burgenland in Kittsee und in Linz wurde das Limit von 25 Tagen vorerst genau erreicht. Im Klagenfurt wurde der Tagesmittelwert bisher 21-mal überschritten, ebenso in Eisenstadt.

