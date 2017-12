Van Goghs Leben als Leinwandkrimi

In der 120-jährigen Geschichte des Kinos hat es so ziemlich alles schon gegeben. Doch hier kommt ein Film, der tatsächlich noch etwas ganz Neues versucht: „Loving Vincent“ ist der weltweit erste Spielfilm, der in voller Länge aus Ölgemälden besteht. Insgesamt 65.000 handbemalte Leinwände wurden von einem britisch-polnischen Team animiert, um den letzten Tagen des Malers Vincent van Gogh Bewegung einzuhauchen - und dabei dessen mysteriösen Tod als Kriminalfall auszuleuchten.

