30 Tote bei neuen Kämpfen im Südsudan

Trotz einer Waffenruhe sind im Bürgerkriegsland Südsudan bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen mindestens 30 Menschen getötet worden. Nach Angaben des stellvertretenden Militärsprechers Santo Domic Chol starben bei dem Angriff im Bundesstaat Bieh zwölf Regierungssoldaten, elf Kämpfer der Rebellen und sieben Zivilisten.

Beide Seiten beschuldigten sich gestern gegenseitig, angegriffen zu haben. Bereits am ersten Tag der Waffenruhe, am Sonntag, war es zu Kämpfen gekommen.

Nach vier Jahren Bürgerkrieg hatten sich die Konfliktparteien unter Vermittlung des ostafrikanischen Regionalblocks IGAD in Addis Abeba auf eine Waffenruhe verständigt. Mit der am 24. Dezember in Kraft getretenen Einigung sollten alle Kampfhandlungen eingestellt und humanitären Helfern Zugang zu allen umkämpften Gebieten gewährt werden.