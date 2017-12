Ski alpin: Brem hofft in Lienz auf Verbesserung

Eva-Maria Brem konzentriert sich in ihrer Comebacksaison nach einem Waden- und Schienbeinbruch auf ihre Spezialdisziplin Riesentorlauf. Nach den Rängen 27 in Killington und 30 in Courchevel hofft die Tirolerin heute (10.30/13.30 Uhr, live in ORF eins) in Lienz auf eine deutliche Verbesserung. „Ich will es wieder ganz nach vorne schaffen“, sagte sie. Nach zuletzt intensivem Training fühlt sich Brem auch „schon wieder einen Schritt weiter“.

