China: Bürgerrechtler-Prozess verschoben

Der Prozess gegen den langjährigen chinesischen Bürgerrechtler Qin Yongmin ist überraschend verschoben worden. Kurz vor Beginn des Verfahrens wegen „Anstiftung zur Untergrabung der Staatsgewalt“ sei die für heute geplante Verhandlung von dem Gericht in der zentralchinesischen Stadt Wuhan abgesagt worden, berichtete Patrick Poon von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Hongkong unter Verweis auf den Anwalt des Dissidenten. Ein neuer Termin sei nicht genannt worden.

Der 64-Jährige ist ein Veteran der Menschenrechtsbewegung in China und war wegen seines Engagements schon insgesamt 22 Jahre in Haft gesessen. Er war in den 90er Jahren Mitbegründer der Demokratischen Partei, die sich vergeblich neben der alleinherrschenden Kommunistischen Partei von den Behörden registrieren lassen wollte.

2010 wurde Qin Yongmin aus der Haft entlassen und wurde politisch wieder aktiv. Im Jänner 2015 verschwanden Qin Yongmin und seine Frau Zhao Suli in Polizeigewahrsam. Ihr Schicksal ist bisher ungeklärt.