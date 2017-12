Kälte in Kanada und USA: Bis zu minus 40 Grad

Bittere Kälte mit Temperaturen von bis zu minus 40 Grad haben Kanada und weite Teile der USA weiter im Griff. Die Temparaturen fielen in Geraldton in der kanadischen Provinz Ontario auf minus 40 Grad. Nach Angaben von Meteorologen war es zuletzt 1993 ähnlich kalt in Ontario und Quebec.

Die kanadischen Gesundheitsbehörden warnten vor Gefahren: Ab minus 35 Grad drohten binnen zehn Minuten Erfrierungen an nicht bedeckter Haut. Obdachlosenunterkünfte kämpften mit massivem Andrang. Den kanadischen Automobilclub erreichten nach eigenen Angaben tausende Notrufe, allein mehr als 7.000 in Quebec. Feuerwehren berichteten von gefrorenem Löschwasser in Schläuchen.

Im New Yorker Stadtteil rings um den Times Square wurden trotz der Eiseskälte zur Silvesterfeier am Sonntag rund zwei Millionen Besucher erwartet. Die Silvesterfeiern am Times Square haben eine Tradition von 110 Jahren.