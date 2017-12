„Transit-Lawine“: Platter bei Hofer

Heute trifft der neue Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) in Wien, um mit ihm - unter anderem - über den „Brenner-Transit-Gipfel“ am 8. Jänner in München zu sprechen. Das Regierungsprogramm ist ziemlich eindeutig.

Im folgenden Zitate aus dem Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ: „Prüfung der Einrichtung von Güterverkehrskorridoren zur Minimierung von wirtschaftlichem Schaden durch Grenzkontrollen“; „Evaluierung des Nacht-60ers für Lkw“; „in Analogie zu unseren Nachbarländern soll in kritischen Verkehrssituationen auf Autobahnen der Pannenstreifen zur Kapazitätserhöhung genutzt werden können, eine entsprechende gesetzliche Grundlage soll rasch geschaffen werden“; „Neuregelung und Anpassung der Gewichtstoleranzen und Maße“. Demgegenüber steht die derzeitige Tiroler Praxis der Lkw-Blockabfertigungen, um den Transitverkehr einzubremsen.

Erst vor einer Woche hatte der VCÖ über eine starke Zunahme des Lkw-Verkehrs auf Tirols Autobahnen berichtet. Die meisten Lkws seien bei Wörgl im Tiroler Unterland gezählt worden, wo allein in den ersten elf Monaten rund 3,2 Millionen Schwerfahrzeuge unterwegs waren - um rund 170.000 mehr als im Jahr zuvor. Bei Ampass habe der Lkw-Verkehr um fast 200.000 auf rund 3,1 Millionen zugenommen. Auf der Brenner-Autobahn verzeichnete die ASFINAG eine Steigerung um rund acht Prozent auf mehr als 2,3 Millionen Lkws.