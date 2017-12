„Niemals“ absichtlich

Der US-Hightech-Konzern Apple geht im Fall seiner wegen alter Akkus leistungsgedrosselten iPhones in die Offensive. Apple entschuldigte sich am Donnerstag bei seinen Benutzern für das Problem. Man habe „niemals“ das Erlebnis der Nutzer absichtlich verschlechtert, um neue Geräte zu verkaufen, so Apple. Man würde das auch niemals tun. Dem Konzern war in dem Fall Geheimniskrämerei vorgeworfen worden - Apple soll bereits seit fast einem Jahr von dem Fehler gewusst haben. Für US-iPhone-Besitzer soll als Entschädigung der Akkuwechsel nun billiger werden.

