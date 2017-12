Bogner-Strauß will Einkommenstransparenz

Im Regierungsabkommen von ÖVP und FPÖ ist gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit festgeschrieben. Zum Erreichen dieses Ziels brauche es in einem ersten Schritt Einkommenstransparenz, ist die neue ÖVP-Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß überzeugt.

„Wir müssen endlich Nägel mit Köpfen machen“, sagte sie im Interview mit der APA. In Österreich fehle es an Bewusstsein dafür, „dass es okay ist, dass man sein Einkommen offenlegt“. Vor einer Neiddebatte fürchtet sie sich dabei nicht. Schließlich müssten auch Politiker ihre Gehälter offenlegen.

Regierungsklausur nächste Woche

Ob sie etwa an Sanktionen für jene Unternehmen denkt, die bei der Berichtslegung säumig sind, ließ die neue Ressortchefin offen: „Die Details müssen wir uns wirklich erst anschauen. Ich will Dingen nicht vorgreifen, die noch nicht im Detail durchdacht sind.“ Sie verwies auch auf die Regierungsklausur kommende Woche.

Eine Unterstützung für das Frauenvolksbegehren, für dessen Durchführung ab 12. Februar Unterschriften gesammelt werden, überlegt sich Bogner-Strauß noch. „Es gibt einige Punkte, die ich unterstützen kann“, wie etwa gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit oder die Gewaltprävention. Andere Forderungen wolle sie sich aber noch genau anschauen, wobei sie nicht ausführte, welche das sind: „Ich bin sehr offen dafür, daher will ich mit den Initiatorinnen so schnell wie möglich in Dialog treten.“