Nach Niederlagen in Syrien und im Irak

Der verheerende Anschlag am Donnerstag, bei dem in Afghanistans Hauptstadt Kabul mehr als 40 Menschen gestorben sind, könnte nur eine Vorschau auf künftige Schrecken sein: Die Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) fallen seit Langem in dem zerrütteten Land ein - seit ihren großen Gebietsverlusten in Syrien und dem Irak nahmen die Anschläge in Afghanistan stark zu. In Russland mehren sich die Sorgen über Islamistenfestungen vor den Toren früherer Sowjetrepubliken. Die Rezepte Moskaus, Washingtons und der NATO gegen ein neuerliches Erstarken des IS scheinen auch nach 16 Jahren Krieg zu versagen.

Lesen Sie mehr …