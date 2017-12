Lkws als Rammschutz auf Wiener Silvesterpfad

Die Polizei wird beim Wiener Silvesterpfad schwer beladene Lastwagen als Rammschutz einsetzen. Die Lkws werden so abgestellt, dass sie keine Fluchtwege versperren. Zusätzlich werden 240 Polizisten auf dem Silvesterpfad im Einsatz sein.

Auch Oberösterreich kündigte mehr Präsenz der Polizei zu Silvester an. Die Sicherheitskräfte sollen dabei etwa sexuelle Belästigung und Raufereien verhindern, so die Polizei in Steyr.

