Kreml nennt Beziehung zu USA „Enttäuschung des Jahres“

Der Kreml hat das schlechte Verhältnis zu den USA als eine der größten Enttäuschungen des Jahres bezeichnet. „Die Haltung, die Washington zu unserem Land einnimmt, kann nur Bedauern hervorrufen“, sagte Dimitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, heute in Moskau.

Putin sei in diesem Jahr wiederholt zu einem Dialog bereit gewesen. „Doch man braucht zwei für einen Tango“, sagte Peskow. Auch in den USA hieß es wiederholt, das bilaterale Verhältnis mit Moskau habe einen Tiefpunkt erreicht.

Neben den Konflikten in der Ukraine und in Syrien belasten vor allem Vorwürfe der russischen Einmischung in den US-Wahlkampf die Stimmung. Der diplomatische Streit zwischen den beiden Ländern schaukelte sich im Sommer weiter hoch, als Moskau eine drastische Reduzierung des Personals in den US-Vertretungen in Russland durchsetzte. Als Reaktion ließ Washington russische Vertretungen schließen.