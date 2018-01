Hip-Hop-Pionier Grandmaster Flash ist 60

Der Hip-Hop- und DJ-Pionier Grandmaster Flash feiert am Neujahrstag seinen 60. Geburtstag. Ab 1967 entwickelte der als Joseph Saddler geborene und aus Barabdos stammende US-Künstler von Cutting über Backspinning bis zu Phasing all jene Techniken, die das Handwerkszeug moderner DJs ausmachen. Mit „The Message“ landete er mit seiner Band The Furious Five 1982 einen Welthit.

„The Message“ mit der bekannten Textzeile „It’s like a jungle sometimes / It makes me wonder how I keep from going under“ gilt als erster Hip-Hop-Song mit sozialkritischem Text und neben „Rapper’s Delight“ der Sugarhill Gang von 1979 als wichtigste Rap-Single der Anfangsjahre des Genres. Und Grandmaster Flash war neben Größen wie Afrika Bambaataa und DJ Kool Herc einer der Gründungsväter des Hip-Hop.

Viel Ehre, kaum Hits

Nächtelang hatte Grandmaster Flash als Jugendlicher an den Turntables experimentiert, bis er jene bahnbrechenden Techniken entwickelt hatte. Dass er Platten mit Wachsmalkreiden markierte, um die richtigen Stellen wiederzufinden und oftmals eher grob mit Vinyl umging, brachte ihm nur in den Anfangsjahren Kritik an.

Die fünf Rapper von The Furious Five - darunter Melle Mel und The Kidd Creole - zerstritten sich nach den ersten Erfolgen und trennten sich. Eine kurze Reunion mit neuer Platte 1988 brachte keinen kommerziellen Erfolg. Überhaupt wurde Grandmaster Flash zwar als Pionier gefeiert, große Hits landete er aber nicht. Melle Mel war als Künstler da durchaus erfolgreicher. Immerhin: Grandmaster Flash & the Furious Five war die erste Hip-Hop-Band, die in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde - und das war erst 2007.