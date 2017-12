Tennis: Djokovic bangt um Saisonstart

Der Saisonstart von Superstar und Ex-Weltranglistenleader Novak Djokovic hängt am seidenen Faden. Der 30-jährige Serbe musste heute seine Teilnahme beim Einladungsturnier in Abu Dhabi kurzfristig absagen. Problem ist sein verletzter Ellbogen, weswegen er seit knapp einem halben Jahr kein Spiel mehr bestreiten konnte. „Ich bin furchtbar enttäuscht“, sagte Djokovic, der offenließ, ob er an den Australian Open ab 15. Jänner teilnehmen kann.

