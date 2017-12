Anthony Hopkins ist 80

Über hundert Film- und Fernsehauftritte hat Anthony Hopkins in seiner 50-jährigen Karriere absolviert. Seine Paraderolle war der psychopathische Hannibal Lecter in „Das Schweigen der Lämmer“, mit der er 1992 den Oscar als bester Hauptdarsteller holte. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag.

Gerade einmal 16 Minuten ist er in dem Psychothriller auf der Leinwand zu sehen. Das Duell zwischen dem mörderischen Kannibalen und der standfesten FBI-Agentin Clarice Starling (Jodie Foster) schrieb Filmgeschichte.

APA/AFP/Getty Images/Timothy Hiatt

Hitler, Quasimodo und Butler

Er war aber auch Adolf Hitler in „Der Bunker“ (1981), Quasimodo in „Der Glöckner von Notre Dame“ (1982), der gefallene US-Präsident Richard Nixon in Oliver Stones „Nixon“ (1995).

Für ihn selbst gehört die Rolle des aufopfernden, allzu perfekten Butlers in dem Drama „Was vom Tage übrig blieb“ (1993) zu seinen wichtigsten Filmen.

Von der Bühne auf die Leinwand

Für den Sohn einer Bäckerfamilie in Wales war es ein schwieriger Weg in die Topriege der Schauspieler. Hopkins wurde 1961 an die Royal Academy of Dramatic Art in London aufgenommen. Am Theater konnte er sich den Ruf eines vielseitigen Charakterdarstellers erwerben - allein als „King Lear“ stand er zahllose Male auf der Bühne.

Schon bald spielte er große Rollen in britischen Spielfilmen und wurde dann auch von Hollywood entdeckt. Für seine Rolle in „Die Entführung des Lindbergh-Babys“ gewann er 1976 den ersten Emmy, einige Jahre später sollte für seine Hitler-Darstellung in „Der Bunker“ der nächste folgen. 1994, 1996 und 1998 ging er mit seinen Oscar-Nominierungen leer aus, auch bei den Golden Globes scheiterte er fünfmal, ehe er 2006 bereits für das Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

Turbulentes Privatleben

Privat lief es nicht immer so rund. Er legte sich häufig mit seinen Regisseuren an und flüchtete in den Alkohol. Seine ersten beiden Ehe scheiterten. Seit 2003 ist er in dritter Ehe mit der gebürtigen kolumbianischen Schauspielerin Stella Arroyave verheiratet. Mit britischem Pass und amerikanischer Staatsbürgerschaft lebte er die meiste Zeit im kalifornischen Strandort Malibu. Von Ruhestand kann aber keine Rede sein. Aktuelles Projekt ist eine neue Verfilmung von Shakespeares „King Lear“, bei der er gemeinsam mit Emma Thompson vor der Kamera steht.