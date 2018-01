Zersiedelung, Pendeln und die Politik

Die oftmals weite Distanz zum Arbeitsplatz, aussterbende Gemeinden und die zunehmenden Probleme im ständig wachsenden Speckgürtel um Wien - das prägt den Alltag vieler Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Vor der Landtagswahl am Sonntag versprechen die Parteien vor allem Pendlern wieder einiges - mehrere Expertinnen und Experten verweisen gegenüber ORF.at aber auf ein Grundsatzproblem: Die Landespolitik nimmt ihre Rolle in der Raumplanung zu wenig wahr und verstärkt damit die Zersiedelung und die Pendlerproblematik. Für die Politik ist es ein hartes Pflaster, es geht aber auch um Machtpolitik - selbst von „Gefälligkeitsdemokratie“ ist die Rede. So wird der Speckgürtel im wahrsten Sinne des Wortes zunehmend zu einer Problemzone.

Lesen Sie mehr …