Tennis: Thiem scheitert erneut an Anderson

Dominic Thiem hat zum Auftakt der neuen Saison einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Weltranglistenfünfte scheiterte beim Einladungsturnier in Abu Dhabi an Routinier Kevin Anderson. Der Südafrikaner setzte sich heute in zwei Sätzen durch und bleibt damit gegen den Niederösterreicher auch im siebenten Spiel ungeschlagen.

Mehr dazu in sport.ORF.at