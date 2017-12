Krimiautorin Sue Grafton gestorben

Die US-Krimiautorin Sue Grafton, die für ihre nach den Buchstaben des Alphabets benannte Buchreihe bekannt war, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Die Schriftstellerin sei am Donnerstag nach einer zweijährigen Krebserkrankung gestorben, schrieb ihre Tochter Jamie gestern auf Facebook. „Sue hat immer gesagt, dass sie weiter schreiben würde, solange sie den Saft dazu hat.“

Die aus Louisville (Kentucky) stammende Autorin lebte seit Anfang der 1960er Jahre im kalifornischen Santa Barbara und schrieb Drehbücher, bevor sie mit Romanen einem größeren Publikum bekannt wurde. Mit ihrem dritten Mann arbeitete sie an zwei erfolgreichen Fernsehspielen auf Grundlage von Agatha-Christie-Romanen.

Von A bis Y

1982 begann Grafton ihre Serie um die hartnäckige Privatdetektivin Kinsey Millhone mit dem Titel „A Is for Alibi“ (deutscher Titel: „Nichts zu verlieren - A wie Alibi“), die sie mit weiteren Buchstaben des Alphabets fortsetzte. 1985 erschien etwa „B Is for Burglar“ („In aller Stille - B wie Bruch“). Dieses Jahr erschien „Y Is for Yesterday“, „Z Is for Zero“ war für 2019 angekündigt.

Grafton habe stets darauf bestanden, dass ihre Bücher nie in Filme oder TV-Sendungen verwandelt werden, schrieb Jamie Grafton. Zumindest aus Sicht ihrer Familie ende das Alphabet jetzt mit „Y“.

Stärkere Rollen für Frauen

Grafton half in ihren Büchern, in die von männlicher Überlegenheit geprägte Krimiwelt, in der Frauen lange Zeit nur als hilflose Opfer oder skrupellose Taktiererinnen dargestellt wurden, ein vielschichtigeres und emanzipierteres Frauenbild einzubringen. Ihre Bücher drehten sich dabei auch um soziale Fragen wie Missbrauch, falsche Verurteilungen und Obdachlosigkeit.