Skispringen: Kraft in Oberstdorf-Quali stark

Stefan Kraft hat gestern die erste Hürde der 66. Ausgabe der Vierschanzentournee in Oberstdorf mit Bravour genommen. Der Salzburger belegte in der Qualifikation für den Hauptbewerb heute (16.30 Uhr, live in ORF eins) den dritten Platz und unterstrich damit seine Rolle als einer der Favoriten auf den Gesamtsieg. Auch die anderen Österreicher erledigten die Qualifikation souverän.

Mehr dazu in sport.ORF.at