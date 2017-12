Fußgänger starb nach Kollision mit Pkw

Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf heute verstorben, nachdem er am Abend in Kirchbichl (Tirol) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden war. Der Mann war auf der Wörglerstraße unterwegs, als der Unfall passierte.

