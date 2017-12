Verkehrsunfälle durch Schnee in Oberösterreich

Starker Schneefall hat auf Oberösterreichs Straßen heute zu mehreren Unfällen geführt. Am schwersten wurde ein Autofahrer im Innviertel verletzt, der gegen einen Baum prallte. In Dietach bei Steyr stürzte ein Schneepflug mit fünf Tonnen Salz in einen Graben.

Verletzte nach Unfall in Arnoldstein

Im Kärntner Ort Arnoldstein kam es unterdessen zu einer Frontalkollision zweier Autos. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, zwei davon schwer.

