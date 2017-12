Grenzstreit: Kroatische Polizei schützt Fischer

Im Grenzstreit zwischen den beiden EU- und NATO-Mitgliedern Slowenien und Kroatien hat die kroatische Polizei den Schutz von Fischern übernommen. Polizeiboote hätten ihn heute bei seiner Arbeit in der zwischen den Nachbarstaaten umstrittenen Piran-Bucht an der nördlichen Adria eskortiert, berichtete der kroatische Fischer Ecio Kocijancic dem Zagreber TV-Sender N1. Slowenische Polizeiboote hätten die Situation nur beobachtet, ohne jedoch einzugreifen.

Seit heute hat Slowenien nach einem entsprechenden internationalen Schiedsurteil die Seegrenze in der Bucht von Piran neu gezogen. 80 Prozent der Bucht gehören jetzt zum slowenischen Hoheitsgebiet. Kroatien erkennt den Schiedsspruch nicht an und sieht die Grenze in der Mitte der Bucht auf der Halbinsel Istrien. Beide Länder hatten angekündigt, ihre unterschiedlichen Positionen auch mit Hilfe der Polizei durchzusetzen.