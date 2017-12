USA unterstützen Proteste gegen Regierung im Iran

Die USA haben zur Unterstützung der Proteste im Iran aufgerufen. „Wir rufen alle Nationen dazu auf, das iranische Volk und seine Forderungen nach Grundrechten und einem Ende der Korruption öffentlich zu unterstützen", teilte das US-Außenministerium in der Nacht auf heute in Washington mit. US-Präsident Donald Trump warnte die Führung in Teheran via den Kurznachrichtendienst Twitter: "Die Welt schaut hin.“

„Verdorrter Schurkenstaat“

In mehreren iranischen Städten war es zuletzt zu regierungskritischen Protesten gekommen. Auf Videos in Sozialen Netzwerken waren Demonstranten zu sehen, die Slogans gegen den regierenden Klerus skandierten - etwa „Mullahs schämt Euch, lasst unser Land in Ruhe“. In Maschhad, der zweitgrößten Stadt des Landes, kam es zu Zusammenstößen mit Sicherheitskräften. Rund 50 Demonstranten wurden festgenommen.

„Die USA verurteilen entschieden die Festnahme von friedlichen Demonstranten“, hieß es aus dem Außenministerium in Washington weiter. Die Führung des Iran habe „ein wohlhabendes Land mit einer reichen Geschichte und Kultur in einen wirtschaftlich verdorrten Schurkenstaat verwandelt, dessen Hauptexporte Gewalt, Blutvergießen und Chaos sind“.