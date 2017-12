Putin fordert Trump zu „pragmatischer Zusammenarbeit“ auf

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump zu einer „pragmatischen Zusammenarbeit“ aufgefordert.

In Putins heute veröffentlichter Neujahrsbotschaft an die politischen Führer der Welt heißt es: „Ein konstruktiver russisch-amerikanischer Dialog ist besonders wichtig, um die strategische Stabilität in der Welt zu stärken.“

Beziehungen gespannt

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind belastet. Moskau ist verärgert über die von den USA erlassenen Strafmaßnahmen gegen Russland. Die US-Geheimdienste werfen Russland eine Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf des vergangenen Jahres vor, außerdem kritisiert Washington die Regierung in Moskau wegen ihres Vorgehens in Syrien und der Ukraine.