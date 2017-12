Ski alpin: Enger Kampf in RTL um Olympiatickets

In den verbleibenden knapp sechs Wochen bis zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang kündigt sich bei den ÖSV-Damen ein harter Kampf um die RTL-Tickets an. Bisher hat lediglich Stephanie Brunner ihr Ticket praktisch schon fix in der Tasche haben. Dahinter hofft unter anderen Anna Veith, noch rechtzeitig vor Olympia zurück zur alten Stärke zu finden. Sicher ist lediglich, dass das Quartett für Pyeongchang im Vergleich zu Sotschi 2014 ein völlig neues Gesicht haben wird.

