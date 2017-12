Snowboard: Karl vor überraschend schnellem Comeback

Beim Heimweltcup in Lackenhof wird der niederösterreichische Lokalmatador Benjamin Karl in der kommenden Woche voraussichtlich sein Comeback geben - und das nicht einmal vier Wochen nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung. „Wenn es nach mir geht, stehe ich am Start“, sagte der 32-Jährige heute nach einem ersten Test auf Schnee. Was noch fehlt, ist die ärztliche Freigabe. Für einen Olympiastart sieht es jedenfalls prächtig aus.

