Festnahme nach Anschlag in St. Petersburg

Der mutmaßliche Verantwortliche für den Anschlag im russischen St. Petersburg ist in Haft. Wie der Inlandsgeheimdienst FSB im Moskau mitteilte, wurde der Mann bei einem Einsatz heute festgenommen.

Bei dem Anschlag in einem Supermarkt, den die Terrormmiliz Islamischer Staat (IS) für sich reklamiert hatte, waren am Mittwoch 18 Menschen verletzt worden.