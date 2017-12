Russische Kirche lehnt Kalenderreform ab

Russlands orthodoxe Kirche lehnt die Übernahme des Gregorianischen Kalenders weiterhin ab. „Ich finde, es ist noch nicht an der Zeit, die Frage des Kalenders zu diskutieren“, sagte Metropolit Juwenalij am Wochenende in einem Zeitungsinterview. Gegen eine Kalenderreform spricht dem Bischof zufolge die russische Geschichte des 20. Jahrhunderts.

