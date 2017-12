Großbrand in Salzburger Sägewerk

Nach einem Großbrand in einem Sägewerk in Radstadt (Salzburg) halten Feuerwehrleute noch bis heute Abend Brandwache. Gestern Abend stand die Lagerhalle in Vollbrand. 125 Feuerwehrleute aus der Region löschten die Flammen.

