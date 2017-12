Demonstrationen für und gegen Regierung

Den dritten Tag in Folge sind am Samstag iranische Regierungsgegner auf die Straße gegangen - auch in der Hauptstadt Teheran. Zugleich fanden sich zahlreiche regierungstreue Iraner zu staatlich unterstützten Kundgebungen zusammen. Zunehmend unklar ist, wogegen genau sich die Proteste der Regierungsgegner richten und wer tatsächlich dahinter steht. Von Irans Präsident Hassan Rouhani gab es zunächst keine Reaktion.

Lesen Sie mehr …