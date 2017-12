Erdogan trifft kommende Woche Macron in Paris

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird kommende Woche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. „Am Freitag reise ich nach Frankreich“, sagte Erdogan heute vor AKP-Anhängern in der Schwarzmeerstadt Sinop. Er wolle die türkisch-französischen Beziehungen besprechen. Der Pariser Elyseepalast bestätigte den Besuch.

Es verlautete weiter, bei dem Treffen werde es auch um Themen wie den Syrienkrieg und die Lage in Palästina gehen. Macron werde zudem auch die Frage der Menschenrechte ansprechen.

Nach einem Jahr erbitterter Wortgefechte der Türkei mit mehreren EU-Staaten hatte sich Erdogan jüngst für eine Verbesserung der diplomatischen Beziehungen ausgesprochen. Die Zahl der Freunde der Türkei müsse erhöht werden, sagte Erdogan am Donnerstag.

Erster Besuch bei Macron

Es handelt sich um Erdogans ersten Besuch in Frankreich seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 und seit dem Amtsantritt Macrons. Die beiden Staatschefs haben sich jedoch bereits bei mehreren internationalen Gipfeln getroffen.

Frankreich steht unter anderem wegen der Lage in Syrien und der Sicherheitspolitik in der Region in engem Kontakt mit Ankara. Zuletzt hatte Macron wegen der Jerusalemkrise mit Erdogan telefoniert. Die Beziehungen Erdogans zu anderen europäischen Ländern sind deutlich angespannter.