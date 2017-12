Größte Protestbewegung seit 2009

Die Demonstrationen im Iran - die größte Protestbewegung seit 2009 - sind an ihrem dritten Tag teilweise in Gewalt umgeschlagen. Ein in sozialen Medien geteilten Video zeigte zwei - womöglich tote - Demonstranten mit Schussverletzungen. Zugleich gab es Berichte über Angriffe auf Regierungseinrichtungen. Was am Donnerstag als Protest gegen hohe Preise und Arbeitslosigkeit begonnen hatte, entwickelte sich in den folgenden Tagen zunehmend zu einem Aufstand gegen das herrschende politische System.

Lesen Sie mehr …