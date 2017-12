Darts: Altstar Taylor stürmt ins WM-Finale

Rekordweltmeister Phil Taylor ist nur noch einen Schritt von seinem 17. WM-Titel entfernt. Der 57-jährige Engländer ließ gestern Abend dem walisischen Überraschungsmann Jamie Lewis nur einen einzigen Satz und erreichte in London damit zum 21. Mal das Endspiel bei einer WM. Gegner im Finale ist sein Landsmann Rob Cross, der sich in einer wahren Nervenschlacht gegen Titelverteidiger Michael van Gerwen erst in einem „Sudden-Death-Leg“ durchsetzte.

