Offenbar Internet blockiert

Die Proteste gegen die Regierung im Iran haben die ersten Todesopfer gefordert. Die Behörden bestätigten am Sonntag der Tod zweier Männer bei „illegalen“ Demonstrationen. Bilder der beiden waren schon am Samstag in Sozialen Netzwerken kursiert. Diese und andere digitale Kommunikationswege werden offenbar zu blockieren versucht, in Teheran sollen Mobiltelefone in der Nacht auf Sonntag plötzlich keinen Internetzugang mehr gehabt haben. Die Regierung droht ihren Gegnern.

Lesen Sie mehr …