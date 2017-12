Revolutionsgarden drohen

Nach drei Tagen mit Protesten droht im Iran eine Eskalation. Bei Demonstrationen wurden Barrikaden angezündet, in der Nacht auf Sonntag starben in der Stadt Dorud zwei Männer. Es folgten diffuse Schuldzuweisungen der Regierung. Die Warnungen des Innenministeriums an die Regierungsgegner sind deutlich. Am Sonntag drohten schließlich die Revolutionsgarden mit der „eisernen Faust der Nation“, sollten die Proteste weitergehen.

