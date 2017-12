Sechs Tote bei Absturz von Wasserflugzeug in Australien

Sechs Menschen sind in Australien mit einem Wasserflugzeug in einen Fluss gestürzt und gestorben. Polizeitaucher bargen die Leichen des Piloten und aller fünf Passagiere heute, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete. Identität und Alter der Opfer wurden zunächst nicht mitgeteilt.

APTN

Das Flugzeug war am Nachmittag (Ortszeit) in die Jerusalem Bay, eine Bucht des Hawkesbury River rund 50 Kilometer nördlich von Sydney, gestürzt. „Wir wissen nicht, warum das Flugzeug abgestürzt ist“, sagte der örtliche Polizeichef Michael Gorman. Er rief Augenzeugen auf, sich bei den Behörden zu melden. „Es gibt sicherlich Leute, die in Booten auf dem Wasser waren.“ Auf dem Wasser wurden Trümmer und Öl gefunden.

Die Absturzstelle liegt in einem Nationalpark. Das Wasserflugzeug gehörte zur Fluggesellschaft Sydney Seaplanes, die seit 80 Jahren Flüge für Touristen anbietet. Ziele sind Sydneys bekannte Sehenswürdigkeiten.