Balken bohrte sich bei Unfall durch Windschutzscheibe

In Edlitz (Niederösterreich) ist in der Nacht auf heute ein 20-jähriger Lenker von der glatten Fahrbahn abgekommen. Er rammte eine Holzbrücke und stürzte mit seinem Pkw in einen Bach. Dabei bohrte sich ein Balken in die Windschutzscheibe.

Lenker prallte gegen Brückenpfeiler

In Wien-Penzing wurden gestern fünf Männer teilweise schwer verletzt. Ein 30-jähriger Autolenker soll bei Rot über eine Kreuzung gefahren sein. Beim Versuch, einem Auto auszuweichen, prallte er gegen einen Brückenpfeiler.

