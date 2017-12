17 Tote nach Anschlag auf Begräbnis in Afghanistan

Bei einem Anschlag auf eine Begräbnisfeier für einen regionalen Politiker im Osten Afghanistans sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen.

Zumindest 14 weitere Menschen wurden verletzt, als eine auf einem geparkten Motorrad montierte Bombe in der Trauergesellschaft detonierte, wie heute die Provinzverwaltung mitteilte. Zuvor hatte es geheißen, der Anschlag sei von einem Selbstmordattentäter verübt worden. Das Attentat ereignete sich im Distrikt Behsud der Provinz Nangarhar, die an Pakistan grenzt.

Einige Gebiete vom IS kontrolliert

Die Trauergäste hatten sich versammelt, um Wali Gul zu beerdigen, einen ehemaligen Chef der Distriktsverwaltung. Vorerst übernahm niemand die Verantwortung für den Anschlag. In Afghanistan kämpfen radikalislamische Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegen die vom Westen gestützte Regierung. In der Provinz Nangarhar kontrolliert der IS seit längerer Zeit einige Gebiete. Afghanisches und US-Militär greifen die Extremisten dort regelmäßig an.