Computerspiel-Historiker untersucht den „Mad Scientist“

Grausame Nazi-Ärzte und mutierte Monster - solchen Gestalten begegnet Eugen Pfister jeden Tag: Der Historiker untersucht die Figur des „Mad Scientist“ in Computerspielen. Über seine Erfahrungen an der Konsole berichtet er in einem Interview.

