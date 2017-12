Eisspektakel bei Niagara-Fällen

Die Niagara-Wasserfälle an der Grenze zwischen Kanada und den USA bieten angesichts der derzeit in Nordamerika herrschenden Kältewelle ein besonders Spektakel. Die Wasserfälle und die Umgebung vereisen zusehends.

Und Wetterberichten zufolge sollen die Temperaturen auch in den nächsten Tagen bei minus zehn Grad Celsius und tiefer verharren - die Wasserfälle dürften also noch weiter zufrieren.

Kalt ist es um diese Zeit fast immer bei den Niagara-Fällen. Der Anblick der Wasserfälle und der vereisten Felsen ist aber immer wieder spektakulär

1911 zuletzt völlig zugefroren

Das letzte Mal waren die beiden Wasserfälle - American Falls und die größeren Horseshoe Falls - im Jahr 1911 komplett zugefroren. 2014 waren sie vollständig mit Eis überdeckt, jedoch nicht zur Gänze gefroren. Damals herrschten Temperaturen von minus 19 Grad.

Im Norden der USA und in Kanada herrscht seit Tagen bittere Kälte. Bis weit in den Süden - etwa Charleston in South Carolina - gab es im Osten der USA zuletzt Eisregen. Wegen der Kälte wurden auch in mehreren Städten teils Silvesterveranstaltungen abgesagt.