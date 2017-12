Vierschanzentournee: Forfang gewinnt Garmisch-Quali

Im letzten Skispringen des Jahres 2017 ist Johann Andre Forfang heute der Beste gewesen. Der Norweger setzte sich in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen morgen (14.00 Uhr, live in ORF eins) an die Spitze des Feldes. Weniger gut lief es für die Österreicher, die sich zwar allesamt qualifizierten, aber letztlich weit zurücklagen.

