Von Samoa rund um die Welt

Alle Jahre wieder kommt nach Weihnachten Silvester: Auch diesmal wurde und wird es weltweit mit großem Trara und Feuerwerk begrüßt. Von Samoa aus rutschten und rutschen Milliarden Menschen privat oder bei zahlreichen Partys ins neue Jahr. In Sydney wurde mit einem Regenbogenfeuerwerk nicht nur 2018, sondern auch der Beschluss für die Ehe von Homosexuellen gefeiert. In Europas Metropolen sollen hohe Sicherheitsvorkehrungen für ein unbeschwertes Feiern sorgen. In Wiens Innenstadt wird es mit Hunderttausenden Feiernden kuschelig - oder eng.

