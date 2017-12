Malis Präsident ernannte neue Regierungsmannschaft

Im westafrikanischen Mali hat Präsident Ibrahim Boubacar Keita eine neue Regierungsmannschaft ernannt. 36 Minister wurden in einem heute veröffentlichten Dekret unter Regierungschef Soumeylou Boubeye Maiga eingesetzt. Der 63-jährige Maiga ist Keitas fünfter Regierungschef seit 2013.

Vor wenigen Tagen waren Regierungschef Abdoulaye Idrissa Maiga und sein gesamtes Kabinett überraschend zurückgetreten. Zu den Gründen für den Rückzug Maigas, der erst im April sein Amt angetreten hatte, wurden keine Angaben gemacht. Beobachter gehen aber davon aus, dass sich Keita mit der neuen Regierung für den bevorstehenden Wahlkampf besser aufstellen will.

Der Rücktritt des Kabinetts war sieben Monate vor der Präsidentschaftswahl in Mali erfolgt, bei der sich Keita der Wiederwahl stellen will. Im Norden des Landes sind seit Jahren islamistische Kämpfer aktiv. Der UNO-Einsatz MINUSMA soll die Lage in dem westafrikanischen Land stabilisieren. An dem 2013 gestarteten Einsatz beteiligt sich auch das Österreichische Bundesheer, ebenso wie an der EU-Mission in Mali (EUTM).